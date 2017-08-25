За минувшие в Мурманской области зафиксировано 2632 нарушения ПДД

25 Августа 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 25 августа/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2632 нарушения Правил дорожного движения.

37 нарушений допущено пешеходами, шесть – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержаны шесть водителей. Выявлено два нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2564 нарушений ПДД. Четыре водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 37 столкновений с материальным ущербом без пострадавших.