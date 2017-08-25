Сотрудники ГИБДД проверили пешеходов и пассажирских перевозчиков

25 Августа 2017 года, 13:15

МУРМАНСК/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманска прошел рейд, направленный на выявление нарушений Правил дорожного движения.

Внимание инспекторов было направлено на нарушения со стороны пешеходов, и пассажироперевозчиков. Ко всему прочему выявлялись нарушения, связанные с допустимым порогом светопропускаемости автомобильных стекол.

Около 40 нарушений было выявлено за несколько часов проведения рейда. Так, водитель во время управления маршрутным такси, разговаривал по телефону. Еще один осуществлял пассажироперевозки, без путевого листа.

Чаще всего водители не пристёгивали ремни безопасности. Во время рейда было зафиксировано пять фактов нарушения ПДД пешеходами и пять фактов управления автомобилем, у которого некорректно работают световые приборы.