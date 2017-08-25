Уникальный российский БТР сможет вести сверхточную стрельбу с воды

25 Августа 2017 года, 20:17

РОССИЯ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – Уникальный российский бронетранспортер «Бумеранг», предназначенный для морской пехоты, сможет самостоятельно проплыть десятки километров и точно поражать любые цели с поверхности воды, сообщает газета «Известия».

БТР «Бумеранг» разработан и испытывается Военно-промышленной компанией (ООО «ВПК»). Машина впервые была показана широкой общественности на выставке-форуме «Армия-2017». Ранее «Бумеранг» можно было увидеть только издали в ходе парадов Победы на Красной площади.

В главкомате Военно-морского флота рассказали, что сейчас сформированы тактико-технические требования к «Бумерангу». БТР должен уметь самостоятельно форсировать небольшие водные препятствия и участвовать в загоризонтной высадке (более 60 километров от берега) морского десанта. Для этого будут использоваться скоростные катера на воздушной подушке. В обоих случаях «Бумеранг» должен уметь вести огонь из всех типов оружия комплекса вооружения по береговым целям.

«Плавающая версия БТР «Бумеранг» проходит испытания, — заявил гендиректор ВПК Александр Красовицкий. — Облик машины еще дорабатывается под требования заказчика, поэтому более подробно говорить о его возможностях сейчас преждевременно».

Сегодня «Бумеранг» — одна из самых универсальных боевых платформ, созданных по модульному типу. БТР получил переднее расположение двигателя. Такая компоновка защищает экипаж и десант от пуль и гранат, а также обеспечивает более удобный выход из машины через кормовую аппарель.

БТР имеет амфибийные способности благодаря герметизированному водоизмещающему бронированному корпусу и двум водометам, расположенным в кормовой части за колесами машины. Они обеспечивают подвижность 20-тонного «Бумеранга» на воде с максимальной скоростью не менее 12 км/ч.

«Бумеранг» может комплектоваться различными безэкипажными боевыми модулями с оружием калибра от 12,7 мм до 125 мм. В ряде комплектаций в состав комплекса вооружения включается противотанковый ракетный комплекс. Завершение испытаний базовой версии БТР «Бумеранг» ожидается в этом году.