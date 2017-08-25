Особенности столичного рынка недвижимости и преимущества покупки первичных квартир

25 Августа 2017 года, 13:59

Недвижимость на территории Москвы является довольно выгодным капиталовложением. Постоянно растущий спрос на квартиры в столице является причиной стабильного стоимости жилья. Поэтому, вложив в приобретение столичной недвижимости определенную сумму, можно не сомневаться, что через определенное время ваши инвестиции обязательно увеличатся в объеме.

Особенности столичного рынка недвижимости

Рынок столичной недвижимости традиционно представлен квартирами с первичного и вторичного рынка, поэтому каждый желающий может купить недвижимость в Москве по своему вкусу и финансовым возможностям.

Ассортимент вторичного рынка представлен в основном квартирами, расположенными в "сталинках", "хрущевках" и постройках довоенного времени, большая часть которых представляет определенную культурную и архитектурную ценность. Наиболее доступными по стоимости являются "хрущевки", которые из-за малых габаритов жилплощади всегда имели низкую стоимость. Однако, принимая во внимание новую государственную программу, нацеленную на снос таких построек и переселение владельцев квартир в новостройки, покупка такой квартиры также может превратиться в достаточно выгодную инвестицию.

Квартиры, находящиеся в домах периода сталинской застройки, изначально имеют высокую стоимость из-за выгодного расположения и хорошей жилой площади. Однако не стоит забывать, что, несмотря на все преимущества, такие дома все же имеют солидный возраст, а расположенные в них квартиры не приспособлены для перепланировки. Поэтому если вы желаете переоборудовать жилье сталинского периода в двухэтажную квартиру или студию с минимальным количеством перегородок, лучше сделать выбор в пользу квартиры в новостройке.

Покупайте жилье в новостройках Москвы!

Прекрасной альтернативой вторичному жилью являются квартиры в новостройках. В отличие от вторичного варианта первичное жилье:

прекрасно приспособлено для перепланировки;

обладает достойной жилой площадью;

дополнено новыми инженерными коммуникациями;

полностью соответствуют современным требованиям покупателей к комфорту.

Отдельным моментом является возможность приобретения жилья в новостройках в ипотеку, что позволяет приобретать отменные квартиры, не нанося ущерба своему бюджету.

Узнать больше об ассортименте рынка недвижимости и выбрать наиболее подходящий вариант можно, посетив сайт агентства, которое занимается продажей недвижимости.