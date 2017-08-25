В Мурманской области услуги связи одни из самых доступных по стране

25 Августа 2017 года, 14:25

РОССИЯ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – Информационно-аналитическое агентство ContentReview публикует результаты исследования тарифов операторов России и рассчитанный на их основе индекс доступности связи по итогам первого полугодия 2017 года

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа, включающего голосовую связь и мобильный интернет от одного гигабайта, составила 268,5 рублей. Подорожание среднего тарифа по сравнению с октябрем 2016 года составило 15%.

В Мурманской области связь оказалась довольно доступной – 12 место в рейтинге. Ее индекс в 2017 году составил 6, а в 2016 году – 6,1. То есть, можно сказать, что услуги связи в регионе стали даже доступнее, чем годом ранее.

В тройку лидеров рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Тюменская область, а регионами с самой дорогой связью оказались Саратовская область, Кировская область и Дагестан.

При расчете индекса доступности учитывалась средняя заработная плата жителей региона и средний тариф среди операторов, оказывающих услуги связи в регионе. В расчетах учитывались тарифные планы МТС (Smartmini и Smart), «Билайна» («Всешечка» и «Все 1»), «МегаФона» (Включайся.Пиши) и Tele2 («Мой разговор»). В регионах с наименьшим индексом связь наиболее доступна абонентам, тогда как высокий индекс указывает на дороговизну связи с учетом доходов населения.

Увеличение среднего тарифа на услуги связи обуславливается затратами при строительстве сети на зарубежное оборудование, противостоянием ФАС и операторов в вопросе внутрироссийского роуминга, а также изменением профиля потребления услуг связи абонентами.

«На индекс доступности связи влияет не только тарифы операторов, но и уровень доходов населения, – комментирует руководитель ContentReview Сергей Половников. – В ряде регионов рост доходов не поспевает за подорожанием услуг связи».