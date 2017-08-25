Летний офисный дресс-код для мужчин

25 Августа 2017 года, 14:45

С приходом аномально жаркого лета работники офисов столкнулись с такой проблемой, как дресс-код. Сдавливающие шею галстуки, закрытые сорочки, пиджаки, облегающие ногу туфли и прочие составляющие образа делового мужчины, ни каким образом не сочетаются со знойной летней погодой. Руководство некоторых компаний, приняв во внимание аномальные изменения климата, пошло навстречу своим подчиненным и смягчило требования к внешнему виду сотрудников. Однако такие меры приняли далеко не все предприятия. Если вам не посчастливилось оказаться в числе везунчиков, приведенные ниже советы обязательно пригодятся вам.

Цветовая гамма

После ухода зимы большинству из нас хочется облачиться в яркие одеяния, которые будут лучшим образом соответствовать летней погоде. Но не стоит забываться. Это офис, а не пляж и не вечеринка у бассейна. Поэтому яркие, кричащие наряды лучше оставить для свободного времени, а для офисных будней вбирать вещи светло-голубых, персиковых, песочных, бежевых и белых оттенков. Что касается наличия узоров на ткани - лучше выбирать однотонные материалы. Если же орнамент и присутствует, то он должен быть едва заметным.

Обладателям крупных форм рекомендуется посещать специализированные отделы, где представлена деловая мужская одежда больших размеров.





Обувь

Даже если вам захочется открытых фрагментов - сразу же забудьте о них. Никаких шлепанцев, сандалий, вьетнамок и прочих вольностей в офисе быть не должно. При поиске летней обуви делайте выбор в пользу натуральных материалов, способных обеспечить стопу максимальным комфортом за счет постоянного притока воздуха к коже и отвода излишней влаги. Рекомендуем выбирать модели, выполненные из замши или кожи. Материал может быть бежевых, оливковых или коричневых оттенков.

Ткани

Как и в случае с обувью, лучше делать выбор в пользу натуральных тканей. Они обеспечат кожу вентиляцией, и не будут способствовать скоплению влаги на ее поверхности. Поэтому в процессе рабочего дня у вас не будет пятен от пота на рубашке или брюках.

Шортам и майкам - нет!

Это правило железно для всех компаний, имеющих строгий дресс-код. Ни бриджи, ни шорты, ни майки не подходят для работы в офисе. Даже если на улице аномальная жара, приходить на работу в таком виде считается признаком дурного тона.

И еще один важный момент! Независимо от уровня престижа компании и строгости дресс-кода, вы обязательно должны выглядеть опрятно. Поэтому перед выходом из дома одежду следует погладить, а обувь - очистить от осевшей на ее поверхности пыли.