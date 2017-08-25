В Египте построят самый дорогой из современных музеев мира

25 Августа 2017 года, 15:56

ЕГИПЕТ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – В Египте подтвердили планы по открытию Великого Египетского музея в Гизе в 2018 году, передает Ассоциация туроператоров.

Тарек Тауфик, генеральный директор и главный руководитель проекта заявил, что готовность музея составляет уже 70%, и в него уже перемещены четыре тысячи экспонатов из пятитысячной коллекции предметов гробницы Тутанхамона. Всего в музее будет более 100 тысяч экспонатов. Почти 4500 предметов из наследия Тутанхамона будут представлены впервые. Зал сокровищ из его гробницы будет в семь раз больше, чем в Каирском музее.

По мнению Тауфика, общая стоимость создания Великого египетского музея составит не менее одного млрд долларов, и это будет самый дорогой из современных музеев мира. Финансирование этого проекта ведется как за счет бюджета Египта, так и японских фондов.

Согласно проекту, залы музея будут иметь форму скошенных треугольников с пирамидальной крышей, стены будут выполнены из полупрозрачного камня. Внутри главного входа возведут атриум, где будут выставлены самые большие экспонаты.

Новый музей должен стать составной частью масштабного музейного комплекса: расстояние от музея до пирамид Гизы составляет менее двух километров. Рядом также находятся Большой Сфинкс и Музей Солнечной Ладьи.

Кроме того, в комплексе предусмотрены кинотеатр, библиотека, учебные классы, залы для конференций, мультимедийный центр, детский музей, музей для людей с ограниченными возможностями, развлекательный центр, выставочные залы для временных экспозиций и парки. Для удобства туристов, музейный комплекс будет связан с пирамидами специальной дорогой.

Египетские власти рассчитывают, что Большой египетский музей уже через пять лет после открытия будет принимать восемь миллионов посетителей ежегодно.

Французский историк, специалист по туризму и политической сфере, Филипп Вландеран, который консультирует Египет по музейному проекту, считает, что его запуск в 2018 году вернет интерес европейцев к Египту именно как к экскурсионному направлению.

К слову, авиасообщение между Россией и курортами Египта, закрытое из-за падения российского самолета Airbus A321 над Синайским полуостровом, в этом году открыто не будет. Однако открытие аэропорта в Каире может состояться уже в октябре.