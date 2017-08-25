Министр экологии Сергей Донской посетит Мурманск

25 Августа 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманскую область 26 августа в рамках рабочей поездки приедет министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Министр отправится в Ретинское, где пройдет презентация этапа подъема неопознанных судов в рамках пилотного проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива». Затем он примет участие в совещании в региональном правительстве.

Сергей Донской уже не в первый раз приезжает в Мурманскую область: 18 января 2017 года он присутствовал на открытии визит-центра международного природного заповедника «Пасвик».