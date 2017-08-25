S7 Airlines возобновляет лётную программу из Мурманска

25 Августа 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – Накануне первого рейса Москва – Мурманск – Москва авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) провела презентацию, во время которой представители перевозчика рассказали не только о бренде, но и о перспективах развития маршрутной сети, в том числе – на мурманском направлении.

На сегодняшний день S7 Airlinesвходит в ТОП-5 российских авиаперевозчиков, уступая по показателям только группе компаний национального перевозчика.

«В 2016 году пассажиропоток S7 превысил 13 млн человек. В 2107 году прогнозируется рост количества обслуженных пассажиров более чем на 14%. На протяжении последних пяти лет авиакомпания демонстрирует сбалансированный рост показателей, избегая резких колебаний, что говорит о стабильном положении компании на рынке», – отметила старший менеджер по Центральному региону авиакомпании S7 Airlines Екатерина Исакова.

Возобновление полётов в Мурманск является частью стратегии компании по расширению маршрутной сети, которая на сегодняшний день является одной из самых разветвлённых в стране. Благодаря альянсу OneWorld пассажиры могут путешествовать по всему свету – в Азию, Австралию, Америку и Африку.

Базовые аэропорты S7 Airlines – Домодедово (Москва), Толмачёво (Новосибирск) и с недавнего времени – Пулково (Петербург). Рейс из Мурманска будет выполняться в Домодедово. По словам заместителя генерального представителя в Центральном регионе ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Сергея Шумилова, время было выбрано с учётом утреннего разлёта из Домодедово. «Расписание составлено таким образом, чтобы минимизировать время трансфера и пассажиры могли с комфортом продолжить путешествие по всему миру. По статистике от 40 до 70% пассажиров московских рейсов являются трансферными. Мурманский трансфер по нашим оценкам будет составлять не менее 50%. Средняя загрузка первого рейса, который состоится в ночь с 27 на 28 августа уже превысила 50%», – пояснил «Би-порту» Сергей Шумилов. Он добавил, что гибкие тарифы, применяемые в авиакомпании, позволят планировать путешествие с большей выгодой.

В полёте пассажирам будут предложены холодные закуски, прохладительные и горячие напитки. Питание на первые рейсы будет московским, а в дальнейшем планируется заключение договоров с местными кейтеринговыми компаниями. Заместитель генерального представителя отметил, что рейсы будут выполнятся под собственным брендом. «Соглашение о совместной эксплуатации рейсов с нашими партнёрами будет действовать и дальше», – пояснил г-н. Шумилов. Он осторожно предположил, что частота в зависимости от спроса полётов может быть увеличена. Среди возможных направлений также рассматривается рейсы Петербург – Апатиты, но пока о них говорить преждевременно.

Напомним, авиакомпания «Сибирь» выполняла рейсы Домодедово – Мурманск – Домодедово до 2006 года. Приостановка полётов была связана с заменой парка воздушных судов. Сейчас парк S7 Airlines является одним из «молодых» в стране. S7 Airlines – первая из российских компаний приобрела самолёто нового поколения AirbusA320 Neo, а также новый EmbraerE170, который «одет» в обновлённую ливрею. Кроме того, авиакомпания «Сибирь» является одной их самых пунктуальных авиакомпаний в России.

В начале июля http://www.b-port.com/news/item/203203.html S7 Airlinesоткрыла продажу билетов на собственные рейсы, которые будут выполнятся в московский аэропорт Домодедово по понедельникам (вылет из Мурманска – в 5:15, прибитые в Москву – в 7:45). Минимальный объявленный тариф – 1650 рублей (с учётом сборов – около 3250 рублей в одну сторону).