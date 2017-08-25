Песня о Владимире Путине стала популярной в российском iTunes

25 Августа 2017 года, 19:00

РОССИЯ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – Песня «Putin» исполнительницы Lady Fortuna про Владимира Путина заняла третье место в чарте российского iTunes. Ее обогнали треки «Розовое вино» от исполнителя Элджей и «Not Enough for Me» Ольги Бузовой.

Песня была выпущена 22 августа 2017 года, в День Государственного флага. В ней говорится, что для «президента Родины нашей нет преград и неудач — он бесстрашен», «правильным курсом ведёт свой корабль. При нём «страна богатеет, Россия снова в свою силу поверит».

Как сообщает TJ , сначала трек про президента России занимал в чарте первое место.