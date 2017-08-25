В Заполярье ожидается до +14°

МУРМАНСК/26 августа/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +9+14°.
Как сообщают синоптики, 26-27 августа в регионе сохранится прохладная погода, хотя интенсивность дождей будет ослабевать. 27 августа в ночные часы местами ожидаются заморозки. Ночные заморозки в отдельных районах сохранятся и 28-29 августа, но зато в дневные часы в эти дни воздух будет достаточно хорошо прогреваться.
Сейчас в Мурманске +9; Ветер: ю 4-5 м/с; Давление: 746 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.