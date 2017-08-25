В Мурманске накануне ликвидировала пожар в доме на ул. Зеленой

26 Августа 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/26 августа/БИ-ПОРТ – Пожар на ул. Зеленой накануне ликвидировали. Выгорели помещения квартир двухэтажного дома и кровля. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения:16 человек личного состава и 6 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось ранее, 25 августа в 15:39 в Мурманске на улице Зеленой, 48 загорелось здание.