В Кремле завели филина

26 Августа 2017 года, 12:25

МОСКВА/26 августа - Орнитологическая служба Московского Кремля приобрела филина для борьбы с вредителями, передает РИА «Новости» заявление коменданта Кремля генерал-лейтенанта ФСО Сергея Хлебникова.

«Шумовые комплексы и другие технические средства, отпугивающие вороновых, у нас есть, и они периодически используются, но более эффективным, как показывает практика, является применение естественных противников ворон, таких как соколы и ястребы… Сейчас же могу сказать, что в Кремле живут и работают не только соколы, службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин», — рассказал он.

Хлебников добавил, что орнитологическая служба в Кремле существует с 1970-х годов.