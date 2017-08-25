Ростуризм предупреждает о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

26 Августа 2017 года, 13:27

РОССИЯ/26 августа - Ростуризм предупредил россиян об эпидемии лихорадки Денге во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По прогнозам министерства здравоохранения этой страны, текущий год может быть самым неблагополучным по показателям заболеваемости лихорадкой Денге. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Юго-Восточную Азию, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало россиянам, находящимся на отдыхе в странах, где распространена лихорадка Денге, в частности во Вьетнаме, использовать индивидуальные средства защиты (оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты).