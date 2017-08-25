Опубликованы архивные документы о Сталинградской битве

26 Августа 2017 года, 14:29

РОССИЯ/26 августа - Минобороны России опубликовало рассекреченные исторические документы, отражающие этапы Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны. Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в числе первых опубликованных документов — рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, документы германского командования, содержащие сведения о ходе боевых действий и частях Красной армии.