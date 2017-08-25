В Петербурге начались съемки фильма о Цое

26 Августа 2017 года, 16:34

РОССИЯ/26 августа - В Санкт-Петербурге проходят съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщается, сотрудники ДПС перекрыли перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской. На место также прибыли автобусы с массовкой, эвакуаторы вывезли оставленные на перекрестке автомобили.

Как пишут СМИ, накануне продюсер ленты Илья Стюарт сообщил, что съемочный процесс планируется заморозить сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать вместе с режиссером и по его заметкам. В настоящий момент Серебренников находится под домашним арестом.