Авиакомпании пожаловались на уровень аэропортовых сборов

26 Августа 2017 года, 18:32

РОССИЯ/26 августа - Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в ФАС России письмо с просьбой усилить контроль за уровнем аэропортовых сборов для авиакомпаний. Об этом сообщает РБК. Представитель регулятора заявил, что ведомство рассмотрит это обращение в установленном законом порядке.

В письме АЭВТ указано, что за период с июля 2016 года по август 2017 года произошел существенный рост стоимости аэропортового обслуживания и авиатоплива в московских и региональных аэропортах. Больше всего подорожали услуги по доставке пассажиров (в среднем на 18%), а также горюче-смазочные материалы (ГСМ) и заправка (на 12%).

Специалисты АЭВТ подсчитали, что стоимость обслуживания одного самолета типа А320, который вмещает 100 пассажиров, за год выросла в среднем на 15%. В Ассоциации считают, что повышение сборов негативно скажется на эффективности авиаперевозок и итоговых финансовых результатах российских авиакомпаний за 2017 год.