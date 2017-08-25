Пенсионерка из Апатитов фиктивно поселила у себя иностранца

26 Августа 2017 года, 19:34

АПАТИТЫ/26 августа/БИ-ПОРТ - 63-летняя жительница Апатитов зарегистрировала в квартире гражданина иностранного государства без намерения предоставить ему жилплощадь для фактического проживания.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что по указанному адресу по ул.Ленина, иностранец – гражданин одной из восточных стран Ближнего Зарубежья – не проживает. Владелица квартиры призналась, что за постановку на учет она получила деньги.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.