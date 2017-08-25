Сегодня в Заполярье до +15°

МУРМАНСК/27 августа/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, ночью в центральных районах до -2°, днем +10 +15°.
Как обещаются синоптики, 27 августа в регионе сохранится прохладная погода, хотя интенсивность дождей будет ослабевать. 27 августа в ночные часы местами ожидаются заморозки. Ночные заморозки в отдельных районах сохранятся и 28-29 августа, но зато в дневные часы в эти дни воздух будет достаточно хорошо прогреваться.