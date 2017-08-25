Скончался режиссер Тоуб Хупер

27 Августа 2017 года, 14:30

США/27 августа - Американский режиссер Тоуб Хупер, снявший фильмы «Техасская резня бензопилой» (1974), «Полтергейст» (1982) и «Салемские вампиры» (1979), умер на 75-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщает Variety со ссылкой на коронера Лос-Анджелеса.

Отмечается, что он скончался в Шерман-Оксе — пригороде Лос-Анджелеса. О причинах его смерти не сообщается. В числе работ Хупера также фильмы «Крокодил» (2000), «Пришельцы с Марса» (1986).

Кроме того, он принимал участие в создании сериалов «Байки из склепа» и «Кошмары Фредди».