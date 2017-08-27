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Главная » НОВОСТИ » Андрей Малахов в «Прямом эфире» высказался в защиту апатитских врачей
 
 
 
 
27 Августа 2017 года, 16:01

Андрей Малахов в «Прямом эфире» высказался в защиту апатитских врачей


МОСКВА/27 августа – В эфире телеканала «Россия 1» появилась новая программа «Прямой эфир» с ведущими Андреем Малаховым и Борисом Корчевниковым. Андрей Малахов изложил свое мнение по поводу ситуации с Дарьей Стариковой и ее обращением на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Ведущий высказался в защиту апатитских врачей.

«Когда я вижу врача, который оставил свою семью, который живет в больнице с котом. Четыре года подряд пытаясь как-то спасти ту медицину, которая есть, и делает все. И когда человек не приходит на прием по два года, а потом появляется на Прямой линии и говорит, меня не лечат, это несправедливо по отношению к тем людям…», — сказал Андрей Малахов.

Напомним, Юрий Ширяев написал заявление об увольнении 20 июня после того, как на больницу обрушили многочисленные проверки после «прямой линии» с Владимиром Путиным, на которой выступила больная раком жительница Апатитов Дарья Старикова. Позже врач отозвал заявление. Такое решение было принято после огромного числа просьб не оставлять лечебное заведение. В специально созданной группе в поддержку Ширеява высказались в защиту более 10,5 тысяч человек.

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