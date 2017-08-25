28 Августа 2017 года, 08:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – Под влиянием холодных арктических масс в ночные часы в регионе возможны заморозки. При этом в дневные часы воздух будет достаточно хорошо прогреваться. Напомним, первая минусовая температура была зафиксирована 16 августа.

Сегодня по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +10…+15°.

В Мурманске в понедельник ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный – юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха в течение суток +9…+12°.