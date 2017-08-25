На Нижне-Туломской ГЭС прошел энергетический пленэр «Техника в разной технике»

28 Августа 2017 года, 10:02

МУРМАНСК/ 28 августа – В поселке Мурмаши в честь 80-летия Нижне-Туломской ГЭС прошел энергетический пленэр «Техника в разной технике». Участие в мероприятии приняло 10 художников Мурманской области.

Гости побывали с экскурсией на гидростанции и уникальном действующем рыбоходе – именно эти объекты и стали главными героями и источниками вдохновения для картин.

«Строительство Нижне-Туломской ГЭС имело большое значение для развития нашего региона. Станция дала энергию для Мурманска, промышленных предприятий, вокруг нее образовался энергетический центр Заполярья – поселок Мурмаши, не прекращалась работа энергообъекта и в годы Великой Отечественной войны. С помощью работ художников сила инженерной мысли, труд гидростроителей и энергетиков останутся запечатлены на века», – отметил директор Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1» Игорь Пацан.

Среди участников пленэра были как известные, так и начинающие авторы. Они работали под руководством мурманского художника Татьяны Ласовской. Произведения искусства станут основой для выставки, которая откроется в сентябре 2017 года.

Мероприятие продолжило серию энергетических пленэров, объединенных под названием «Техника в разной технике», на юбилейных станциях ПАО «ТГК-1». Цель проекта — запечатлеть эстетику и уникальность промышленных объектов XX века, гармонично вписанных в природный пейзаж. Первое мероприятие состоялось 16 августа в Ленинградской области на Каскаде Вуоксинских ГЭС. В ближайшее время художники Карелии также напишут картины с колоритными видами электростанций компании.