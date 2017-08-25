Рейсы альянса «Нордавиа» и Red Wings вновь выполняются с задержкой

28 Августа 2017 года, 11:01

МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – Рейсы альянса «Нордавиа» и RedWingsна мурманском направлении вновь выполняются с большой задержкой.

«Накануне мы получали телеграммы, в которых авиакомпания (RedWings, – прим. ред.) неоднократно изменяла время вылета, что формально не является задержкой, но по сути таковая есть. Соответствующую информацию о времени прилета и вылета мы размещали на сайте, однако доводить изменения полётной информации до сведения пассажиров – это обязанность авиакомпании», – сообщили «Би-порту» в мурманском аэропорту.

Вместе с тем, далеко не все пассажиры были оповещены о переносе времени вылета рейса. Многие мурманчане прибывали в Домодедово из других городов и узнавали об изменении полётной информации уже в аэропорту.

«Получить информацию о рейсе в Домодедово невозможно: представителя нет, справочная не знает, все «футболят» друг к другу», – пишут пользователи в соцсетях.

«Выдали ваучер на питание на 390 рублей, в то время как самый простой бутерброд в Домодедово стоит 420 рублей. В гостиницу не селят, вылет переносят на то час, то на два, потом ещё на час. В итоге просидели на скамейках почти 12 часов!», – отмечают пользователи.

Напомним, авиакомпания RedWingsуже оказывалась в центре внимания региональных властей. В связи с отменой рейсов в разгар летнего сезона губернатор Мурманской области обратилась в Ространснадзор с просьбой провести проверку авиакомпании.