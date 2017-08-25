1 сентября с букетом от цветочной компании «Мир цветов»

28 Августа 2017 года, 11:13

МУРМАНСК/ 28 августа – Дарить учителям на 1 сентября цветы давно уже стало доброй традицией, ведь ничто так не радует глаз и не греет душу, как красивый букет цветов, преподнесенный из детских рук.

Один из крупнейших поставщиков цветов в Мурманскую область компания «Мир цветов» готова взяться за непростую задачу – выбор букетов для первого похода в школу.

Вам предложат огромный выбор букетов из самых разных цветов по очень привлекательным ценам.

Доставку оригинальных букетов «Мир цветов» осуществляет круглосуточно.

Кроме того, компания украсит банкетный зал, столы, корпоративную встречу и праздничный вечер, а так же автомобиль для любого мероприятия.

В оранжерее компании всегда можно приобрести различные растения, включая самые простые, и самые экзотические цветы.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (8152) 70-17-47, 52-09-73 (оранжерея); оптовый склад: (8152) 52-54-39.

Сеть «Мир цветов» в Контакте.