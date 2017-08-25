За минувшие выходные в Мурманской области зафиксировано восемь ДТП

28 Августа 2017 года, 13:59

МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – За прошедшие выходные дни на территории Мурманской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили различные травмы.

Так, в пятницу утром на проспекте Героев-североморцев автобус врезался в впереди стоящий троллейбус. В результате происшествия 68-летняя пассажирка автобуса была обслужена амбулаторно. Вечером того же дня в Мурманске на улице Карла Маркса неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на пешехода. В результате происшествия 55-летняя женщина обслужена амбулаторно.

В субботу в Оленегорске «Рено Логан» не уступил дорогу «Инфинити», выезжая с дворовой территории. «В результате происшествия водитель «Рено Логан» госпитализирован, водитель автомобиля «Инфинити» с места происшествия скрылся. По данному факту проводится проверка» - сообщили «Би-порту» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Мурманской области.