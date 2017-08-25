Колэнерго обеспечило электроснабжение филиала Нахимовского военно-морского училища

28 Августа 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 28 августа – Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») обеспечил технологическое присоединение к электрическим сетям филиала Нахимовского военно-морского училища, расположенного в Первомайском округе Мурманска. Предоставленная мощность составила около 2,1 МВт.

Энергетики проложили две кабельные линии 6 кВ до здания училища протяженностью 587 м каждая. Источником питания является ПС-4 110/35/6 кВ. В прошлом году для возможности подключения новых потребителей на подстанции проведена реконструкция с заменой двух силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА. В результате общая мощность подстанции увеличена на 30 МВА.

«Для нас – это один из крупнейших проектов социальной направленности за последнее время. Мы выполнили все взятые на себя обязательства по технологическому присоединению объекта, внедрив оптимальные технические решения. Подключение потребителей к электросетям и обеспечение надежного электроснабжения – приоритетные направления в работе Колэнерго», – отметил директор филиала Сергей Викулин.

Официальное открытие самого северного филиала Нахимовского военно-морского училища запланировано на 1 сентября. Сегодня мурманский филиал принимает первых воспитанников.