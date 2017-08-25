Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь

28 Августа 2017 года, 15:15

РОССИЯ/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения направило в Министерство финансов предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. Об этом «Известиям» рассказал представитель министерства.

Темпы роста ставки налога, по мнению ведомства, должны опережать инфляцию. Цель по ней в этом году — 4%, в июле она составила 3,9%, указано на сайте ЦБ.

«Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — сказал представитель Минздрава. Он добавил, что оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л должна составлять более 300 рублей.

В конце июня этого года правительство представило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым акциз на крепкий алкоголь в 2018–2019 годах будет неизменным — 523 рубля за литр безводного спирта. Индексация произойдешь лишь с 1 января 2020 года — до 544 рублей, т.е. на 4%.

С начала года Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли и Минфин предлагали снижать ставки на алкоголь. Оптимальная цена пол-литровой бутылки водки, по мнению двух ведомств, составляет 120–130 рублей.