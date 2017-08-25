Финляндия не пустила парусник «Крузенштерн» на Аландские острова

28 Августа 2017 года, 15:31

ФИНЛЯНДИЯ/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – Генеральный штаб сил обороны Финляндии не разрешил российскому учебному парусному кораблю «Крузенштерн» посетить в сентябре Аландские острова (автономная финская провинция), сообщает «Коммерсант».

По данным газеты Hufvudstadsbladet, заход «Крузенштерна» в порт аландского города Маарианхамин был запланирован на 18-20 сентября. На борту четырехмачтового барка находятся 164 кадета. Издание уточняет, что для посещения территории Финляндии зарубежным судам требуется получить разрешение.

По данным Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, в июле «Крузенштерн» посетил порты двух финских городов Котка и Турку во время Международной парусной регаты больших парусников на Балтийском море.