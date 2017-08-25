«Кольская ярмарка-2017» состоится 2 сентября

28 Августа 2017 года, 15:45

КОЛА/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – В рамках празднования 90-летия Кольского района 2 сентября с 12:00 на площади около районного Центра Культуры в Коле состоится «Кольская ярмарка-2017».

В сельскохозяйственной ярмарке примут участие предприятия по производству и переработке сельхозпродукции, предприятия агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, предприятия, реализующие товары для дачи и загородного дома.

Пасечники из Саратовской, Ульяновской, Костромской и Воронежской областей привезут жителям Кольского района мед и продукты пчеловодства.

Кульминацией ярмарочных мероприятий станет концертная программа творческих коллективов Кольского района.

Желающие поучаствовать в мероприятии и предложить свою продукцию могут обращаться по тел. 8(815-53) 3-33-56.