В Мурманске состоялся очередной спортивный праздник «Родной двор – родной город»

28 Августа 2017 года, 15:59

МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – В минувшее воскресенье на спортивной площадке по адресу Маклакова, 10 состоялся 26-ой в этом году спортивный праздник «Родной двор – родной город».

Позаниматься спортом на свежем воздухе пришли юные жители Восточного микрорайона и их родители. Разделившись на несколько команд, они выполняли задания аниматоров, разработанные специально для уличных соревнований.

«Радует, что такие мероприятия по формированию здорового образа жизни мурманчане любят и активно участвуют в них», – отметила участник праздника, директор стоматологической клиники «Дента» Татьяна Елпанова.

В нынешнем сезоне – порядка 30 туров соревнований «Родной двор – родной город». Решающий финальный тур, где встретятся все победители конкурса рекордов, намечен на октябрь.

К слову, спортивная площадка на Маклакова, 10 очень востребована среди горожан в любое время года. Она стала одной из первых модернизированных в городе, и была признана лучшим спортивным сооружением Мурманской области.

Больше новых объектов благоустройства и больше возможностей обещает реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Этот проект, который вступил в силу в первого января, предоставил еще одну возможность людям, властям создавать комфортные условия, – рассказала координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова. – Эта программа расширяет возможности, теперь мурманчане сами могут решить, что необходимо во дворе сделать, как его благоустроить».