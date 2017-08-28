В День горняка в Кировске на руднике отслужили Литургию

28 Августа 2017 года, 16:17

КИРОВСК/ 28 августа – В День горняка совершена первая Божественная Литургия в новом Храме Святой великомученицы Варвары на Кировском руднике АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), которую возглавил Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон в сослужении духовенства Мурманской епархии.

Место для храма выбрано неслучайно. Святая Великомученица Варвара – небесная заступница всех горняков. На богослужении присутствовали генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров, генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, генеральный директор управляющей организации по АО «Апатит» Андрей Абрашитов, коллектив рудника, члены делегаций предприятий «ФосАгро», участвующие в праздничных мероприятиях Дня горняка.

Чин закладки камня в основание будущей Церкви был совершен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом ровно год назад во время его Первосвятительского визита в Мурманскую митрополию.

От лица горняков Владыку Симона за внимание и постоянную отеческую заботу о тружениках предприятия поблагодарил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, который передал горняцкому храму икону Святой Великомученицы Варвары.

Владыка Симон обратился к собравшимся с пастырским словом. Он напомнил высказывание Михаила Васильевича Ломоносова о том, что «великое дело, когда постигаешь разумом глубины земли, в то время, как очи и руки достать туда не могут. А сейчас, - добавил Митрополит Мурманский и Мончегорский, - и глаза наши, и руки достают до самых глубин земли. Человечество изобрело много техники, машин и мы можем не только созерцать, но и добывать. Но, несмотря на технику, труд горняка напряженный и опасный. Желаю всему коллективу предприятия благополучия, здоровья, всех благ».

Церковь Святой Великомученицы Варвары на Кировском руднике - первый храм, который возведен непосредственно на промышленной площадке АО «Апатит». Для всего коллектива подразделения это большое и важное событие.

Алексей Маслухин, энергетик Кировского рудника АО «Апатит»: «Людям будет легче работать, будут себя комфортнее чувствовать. Это всё делается для людей, для их духовного состояния. Верующих много и все понимают, как это важно. Когда идешь на смену, видишь церковь и на душе становится легко».

Строительство храма на площадке Кировского рудника - не единственный подобный проект, реализуемый на производствах Группы «ФосАгро» - на всех предприятиях компании либо уже возведены, либо запланированы к постройке призаводские храмы. Благотворительная деятельность компании направлена на возрождение культурных и духовных традиций российского общества. Компания активно содействует восстановлению православных храмов как в России, так и за границей.

Здесь же, на площадке Кировского рудника, ровно год назад, Святейший Патриарх Кирилл наградил компанию «ФосАгро» орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени - во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 15-летием основания компании «ФосАгро».