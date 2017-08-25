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Главная » НОВОСТИ » В городе Кировске торжественно отметили День горняка
 
 
 
 
28 Августа 2017 года, 16:46

В городе Кировске торжественно отметили День горняка


КИРОВСК/ 28 августа – В Кировске торжественно отметили День горняка. В минувшую субботу здесь прошли праздничные мероприятия с участием руководства Мурманской области и Группы компаний «ФосАгро». На официальных мероприятиях присутствовали заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров, генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, генеральный           директор управляющей организации по АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Накануне на Кировском и Восточном рудниках АО «Апатит» состоялись торжественные собрания, в ходе которых чествовали лучших работников предприятия. Более семидесяти  тружеников комбината отмечены правительственными  грамотами, почетными грамотами компании «ФосАгро», благодарственными письмами руководства АО «Апатит», областного Правительства, глав администраций Кировска и Апатитов.   Имена 16 человек занесены на Доску почета в зале трудовой славы.

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Генеральный директор управляющей организации по АО «Апатит» Андрей Абрашитов поздравил всех с профессиональным праздником, поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и отметил, что «производственные рекорды, высокая эффективность, внедрение самых новых технологий на нашем предприятии – всё это становится возможным только благодаря вашему профессионализму, опыту и знаниям. Все вместе мы можем гордиться нашими достижениями и успехами. Всё это было бы невозможно без доверия и взаимопонимания. Пусть взаимопомощь и взаимовыручка во все времена укрепляют горняцкое братство и верность традициям. Спасибо всем, кто связал свою судьбу с горным производством».

Стало доброй традицией открывать к профессиональным праздникам социальные объекты. На этот раз были представлены сразу два: новый фитнес-центр на улице Ленинградской и отремонтированная столовая на Восточном руднике.

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 Фитнес-центр находится на цокольном этаже нового дома на улице Ленинградской. Площадь нового клуба почти 600 квадратных метров, выделены зоны для тренировок спины и пресса, растяжки, зона со свободными весами для опытных тренирующихся. Изюминкой фитнес-клуба будет горнолыжный симулятор. На этом тренажёре новички легко и эффективно смогут овладеть горнолыжным искусством прямо в спортзале. На симуляторе можно отработать моторику движения, технику ускорения, положение ног и ритм. В составлении программ и тренинге помогут опытные инструкторы. Команда клуба прошла обучение в международной академии фитнеса.

В столовой «Коашва» на Восточном руднике было полностью заменено технологическое, вспомогательное, а также оборудование линии раздачи на самое новое и современное.  Например, в помощь поварам установлены пароконвектоматы, способные и жарить, и выпекать, и готовить на пару, и варить, по сути - «станки с программным управлением».

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До ремонта цеховая и производственная структура располагалась на двух этажах, за счет использования более современного оборудования удалось разместить всю структуру на одном этаже, что также позволит осуществлять все технологические процессы более оптимизированно и оперативно. Произведен капитальный ремонт помещений, капитальный ремонт системы вентиляции и всех инженерных сетей, замена светильников на современные светодиодные. Линия раздачи расположена в новом месте, при этом производственный цех отделен от обеденного зала, что позволит посетителям обедать в более комфортных условиях.

Состоялось праздничное шествие: представители цехов «Апатита» торжественно прошли по улицам города до стадиона «Горняк», где был расположен сценический комплекс. Со сцены прозвучали поздравления от официальных лиц, во всех выступлениях - теплые слова в адрес хибинских горняков, искренняя благодарность за труд и за преданность делу, которому они посвятили свою жизнь.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, отметила, что «профессия горняка – одна из самых рискованных и почетных. Покорение недр земли сродни покорению стихии, ваш труд важен не только для Мурманской области, но и для всей страны. Огромное вам спасибо, желаю всем горнякам всегда возвращаться домой, где их любят и ждут».

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В финале официальной части генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и Генеральный директор управляющей организации по АО «Апатит» Андрей Абрашитов вручили ключи от автомобиля VolkswagenJetta "Лучшему горняку года" Игорю Кочеткову – машинисту экскаватора Восточного рудника. По словам Андрея Гурьева: «Компания «ФосАгро» – это лидер рынка минеральных удобрений России, и наше лидерство - во многом заслуга горняков «Апатита». Мы производим высококачественные, экологически чистые удобрения, а, значит, нашими общими усилиями на столы россиян возвращаются экологически чистые продукты и здоровое питание. Поэтому мы с полным основанием считаем «ФосАгро» стратегически важной компанией для экономики страны».

Сразу после торжественной части на стадионе «Горняк» состоялся большой концерт артистов российской эстрады. В гости к северянам приехали Наташа Королева и Юрий Шатунов, концерт которых прошел при полных трибунах.

 

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