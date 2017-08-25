На улицах Новосельская, Заречная и Песочная осенью отопления уже не будет

28 Августа 2017 года, 16:59

МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в программе «В эфире – Мурманск» сообщил, что на улицах Новосельская, Заречная и Песочная этой осенью отопление в дома подаваться не будет. Городские власти готовы обеспечить жителей этих домов жильем.

Напомним, предприятие «Мурманский морской рыбный порт», осуществляющее централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов по этим улицам, официально уведомило администрацию города о прекращении ресурсоснабжающей деятельности.

Для реализации перехода на иной источник теплоснабжения были инициированы и проведены внеочередные общие собрания собственников, которые не состоялись из-за отсутствия кворума на собраниях.

«Эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу в установленном законодательством порядке и включены в муниципальную программу. Граждане подлежат расселению в другое благоустроенное жилье, – рассказал Сысоев.

Жильцам предоставляются помещения по договорам мены либо по договорам социального найма исходя из равнозначности по общей площади занимаемого жилого помещения.

В рамках реализации программных мероприятий осуществляется расселение 10 аварийных домов, расположенных по улице Новосельской (дома 22, 23, 26а, 29, 34, 40), Песочной (дома 21 и 22) и Заречной (дома 26 и 30).

«На сегодняшний день расселены 135 человек из 60 аварийных жилых помещений. Жилые помещения для расселения граждан приобретены и в настоящее время проводятся мероприятия по оформлению мены и заключению договоров социального найма, – добавил глава администрации. – Однако не все отреагировали на уведомления о необходимости переселения в жилые помещения маневренного фонда».

Администрация приняла меры по розыску людей, которые зарегистрированы в жилых помещениях, но фактически там не проживают: расклеивались объявления, направлялись письменные уведомления, проводился поквартирный обход. К поискам привлекали даже полицию.

В 2018 году, специально для обеспечения теплоснабжения в домах по улицам Фестивальная, Подгорная, Пригородная будет построена новая котельная. До этого момента тепло в эти дома будет подаваться от котельной рыбного порта в прежнем режиме.

АГМ