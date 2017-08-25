Мурманские бассейны готовятся к открытию

28 Августа 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – В мурманском спортивном комплексе «Авангард» стартовала запись в детские оздоровительные группы по обучению плаванию, пишет «Вечерний Мурманск».

В малой чаше будут заниматься с инструктором 10 групп детей в возрасте от 5 до 7 лет, в каждую из которых уже записаны по 12 ребят. Для занятий в большой чаше сформированы 14 групп такой же численности, возраст детей – от 7 до 14 лет.

Почти не осталось свободных для записи мест на сеансы совместного плавания мам с детьми от 3 месяцев до 5 лет в малой чаше. Проводить их будут частные инструкторы.

Первые детские занятия запланированы на ближайшие выходные. 2 сентября, откроется большой бассейн, 3 сентября инструкторы начнут обучение в малой чаше. Абонемент в детскую группу с инструктором (8 занятий в месяц) – 1 600 рублей, абонемент для взрослого – 2050 рублей, разовый билет – 270 рублей.

В Мурманском плавательном бассейне 31 августа на бесплатных сеансах в 10:00, 11:00 и 12:00 пройдет День открытых дверей. Разовое занятие для взрослых стоит 270 рублей, в абонементе (от 4 посещений) – 250 рублей, разовое занятие для детей, студентов и пенсионеров – 150 рублей.