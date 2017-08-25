На «Апатите» запущен комплекс по утилизации промышленных отходов

28 Августа 2017 года, 17:15

КИРОВСК/ 28 августа – В канун Дня горняка на производственной площадке АО «Апатит» (группа «ФосАгро») торжественно пущен в эксплуатацию комплекс уникального оборудование по переработке отработанных автомобильных шин и железнодорожных шпал. Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования с использованием лучших доступных технологий по обезвреживанию и утилизации отходов на предприятии – это один из пунктов соглашения по экологической безопасности между компанией «ФосАгро» и Правительством Мурманской области в Год экологии в России.

Комплекс, появившийся на территории АНОФ-3, построен исключительно за счёт средств компании «ФосАгро». Предприятие принимает также финансовое участие в ряде мероприятий, запланированных министерством природных ресурсов и экологии области.

«Один из приоритетов стратегии развития группы «ФосАгро» - развитие производства за счет инвестиций в строительство новых мощностей с использованием наиболее передовых технологий, - подчеркнул в ходе пусковой церемонии генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. - Такие активы отличаются большей экологичностью и более низким уровнем воздействия на окружающую среду. Ряд пусковых объектов «ФосАгро», вводимых в текущем году, включен Минприроды России в план мероприятий Года экологии как экологически безопасные производства».

Комплекс состоит из двух установок. Одна перерабатывает резиносодержащие отходы, отработанные шины, покрышки от горной техники. Во второй происходит термическое уничтожение опасных производственных отходов, - таких, как шпалы, топливные фильтры. Обе установки работают в автоматическом режиме и позволяют практически в 20 раз сократить объёмы захоронения подобных отходов. Всё оборудование отечественное, петербургской фирмы «Безопасные технологии».

«АО «Апатит» ежегодно разрабатывает и реализует программы производственного экологического контроля, которые учитывают все виды воздействия на окружающую среду, - отметил генеральный директор управляющей организации по АО «Апатит» Андрей Абрашитов. – Предприятие выполняет научно-исследовательские работы в области охраны окружающей среды, а также реализует природоохранные мероприятия вместе с ведущими институтами и проектными организациями России. Уверен, что работа этого комплекса получит самую высокую оценку у промышленников региона, Правительства области и экологического сообщества.»

Как отметил генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, «установка будет работать не только на нужды нашей компании, но и на весь регион, ведь утилизация промышленных отходов – это проблема всех горнодобывающих предприятий».

В целом, затраты на реализацию проектов, связанных с природоохранной деятельностью в АО «Апатит», за последние три года превысили 3,3 млрд. рублей.