В АКЦГБ внедряется Медицинская информационная система

28 Августа 2017 года, 18:30

КИРОВСК/ 28 августа – В канун Дня горняка в Апатитско-Кировской центральной городской больнице прошла презентация результатов внедрения Медицинской информационной системы. Это стало возможным благодаря Соглашению о социально-экономическом партнёрстве между администрацией Мурманской области и компанией «ФосАгро». Объем финансирования со стороны компании составил 30 млн. рублей.

«Компания «ФосАгро» и АО «Апатит» активно участвуют в развитии социальной сферы Кировско-Апатитского района, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. – Время показало результат и дальновидность решения по подписанию ежегодных соглашений о социально-экономическом партнерстве между компанией и Правительством области. По соглашению стороны выделили средства для ремонта помещений больницы и внедрения медицинской информационной системы. Более того, «ФосАгро» приобретет дополнительно четыре высокотехнологичных автомобиля скорой помощи. Это вклад компании в доступность медицинской помощи для жителей Кировска и Апатитов».

В связи с высокой сложностью проекта исполнителем работ по внедрению данной системы выбран ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро». В рамках проекта специалисты Кировского филиала ИЦ ФосАгро должны были не только поставить оборудование и оргтехнику, но и, самое главное, связать одной локальной вычислительной сетью все подразделения медицинского учреждения, произвести монтаж и настройку необходимого оборудования.

В результате произведенных работ была построена локальная вычислительная сеть, объединившая все подразделения медицинского учреждения в гг. Апатиты и Кировск. Проложено 30 км кабельных сетей, построен высокоскоростной канал связи между Кировском и Апатитами, смонтирован мощный серверный комплекс, произведена его настройка. Для организации рабочих мест поставлено 194 персональных компьютера, 130 единиц печатной техники. Весной был завершён монтаж информационных киосков и видеопанелей в регистратурах поликлиник. После создания локальной вычислительной сети начались работы по внедрению медицинской информационной системы. Работы ведутся совместно с компанией «Решение» - основным интегратором медицинских информационных систем в Мурманской области и других регионах России.

«Отрадно, что больницы Мурманской области, как и многие другие в нашей стране реализуют проект «Доброжелательная регистратура, и это не просто проект, а совершенно новый подход, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк. По программе внедрения медицинской информационной системы отремонтированы вестибюли взрослой поликлиники в Кировске, Апатитской взрослой и детской поликлиник. Этим летом завершен первый этап внедрения медицинской информационной системы, введена в эксплуатацию подсистема «Электронная очередь». Огромное спасибо компании «ФосАгро» и АО «Апатит» за поддержку и помощь медицинским учреждениям района».

Подсистема «Электронная очередь» позволит организовать процесс управления потоком пациентов так, что будет исключено формирование очередей и связанных с этим временных потерь, рисков возникновения конфликтных ситуаций, затрат нервной энергии, неизбежных ошибок. Для регистрации в электронной очереди пациенту нужно всего лишь получить талон в информационном киоске и затем ожидать вызова в регистратуру, который будет осуществляться визуальным и звуковым оповещением.

Медицинская информационная система станет настоящим прорывом в системе записи на приём к специалистам. Помимо доступных и ранее способов записи на прием через интернет, по телефону, лично в регистратуре поликлиники, появится новый способ записи, - через информационные киоски. В этом случае достаточно самостоятельно выбрать желаемые дату и время посещения того или иного врача, и затем остается только прийти на прием в выбранный срок.

«Дальнейшее внедрение медицинской информационной системы позволит вести истории болезни не на бумажных носителях, а в электронном виде. Это исключит риски потерь карточек, результатов анализов, осмотров врачей, уже выданных рекомендаций, - резюмировала заместитель главного врача Инна Мегорская на презентации подсистемы «Электронная очередь» во взрослой поликлинике Кировска».

Внедрение МИС можно смело назвать технологической революцией в медицинской инфраструктуре Кировско-Апатитского района.