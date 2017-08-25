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Главная » НОВОСТИ » Автомобильные номера стали подделывать для обмана камер
 
 
 
 
28 Августа 2017 года, 20:05

Автомобильные номера стали подделывать для обмана камер


РОССИЯ/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – По данным экспертов, количество автолюбителей, подменяющих регистрационные государственные знаки, в последнее время растет по всей стране, пишет газета «Известия». Это делается для обмана камер.

В пресс-службе столичного ГИБДД подтвердили, что «в настоящее время имеют место факты установки и использования подложных государственных регистрационных знаков». Однако статистика о количестве задержанных транспортных средств по указанным основаниям не ведется.

В инспекции также сообщили, что в случае несогласия с постановлением по делу об административном правонарушении, автовладелец может его обжаловать. Если будет установлено, что на снимке камеры автомобиль с подложными номерами, то выносится решение об отмене постановления. Сам автомобиль объявляется в розыск. Пострадавший водитель может самостоятельно обратиться в полицию с просьбой принять меры к розыску самозванца.

Автолюбителям, обнаружившим двойника на дорогах, эксперты советуют сразу обращаться в региональное Управление собственной безопасности МВД России, чтобы началась служебная проверка деятельности сотрудника ГИБДД, подписавшего постановления о назначении штрафов. Инспектор ГИБДД, который подписывал бумаги, несет ответственность за свои ошибки. По итогам проверки ему грозит как минимум выговор или лишение очередной премии.

Далее пострадавший должен написать заявление на имя руководителя регионального управления ГИБДД об обжаловании незаконных постановлений о назначении штрафа. Такое же заявление стоит подать и в прокуратуру, чтобы они проконтролировали итоги служебной проверки. Но самое главное — написать в полицию заявление, в котором нужно рассказать о факте подделки номеров, так как именно полиция должна начать розыск нарушителя.

 

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