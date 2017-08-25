В Мурманске начинаются пробные топки

28 Августа 2017 года, 17:07

МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – Комитет по жилищной политике администрации Мурманска информирует о проведении опробования систем теплоснабжения.

МУП «Мурманская управляющая компания» (угольная и дизельная котельные) проведет пробные топки в период с 29 по 31 августа.

ПАО «Мурманская ТЭЦ» проведет пробные топки с 4 по 6 сентября (Восточная котельная), с 6 по 8 сентября (Центральная котельная) и с 11 по 13 сентября (Южная котельная).

АО «Мурманэнергосбыт» проведет пробные топки с 4 по 6 сентября (котельные «Роста» и «Абрам-мыс»), с 6 по 8 сентября (котельная ТЦ «Росляково-1» и котельная ТЦ «Росляково Южное»), с 12 по 14 сентября (котельная «Северная»).

Пробная топка проводится в течение 72 часов с целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также внутридомовой системы теплоснабжения к началу отопительного периода и выявления скрытых дефектов.

Отопительный период в жилищном фонде Мурманска начнется со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия.

Тепло в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи начнет поступать с 30 августа. С 1 сентября к отоплению подключат учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, МАУ МП «Дом молодежи» и спорткомплекс «Авангард».

АГМ