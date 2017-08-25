МВД предложило новые правила для кругового движения

28 Августа 2017 года, 17:45

РОССИЯ/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – МВД предложило наделить водителей, которые едут по кругу, приоритетным правом проезда перекрестка с круговым движением. Это следует из проекта постановления, опубликованного на интернет-портале проектов нормативных актов.

«На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.11(1) Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа», – указано в документе.

Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. В проекте отмечено, что «на таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения».

Новый же пункт 13.11(1) гласит, что «при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, обозначенный знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

Напомним, на мурманских перекрестках, оборудованных круговым движением, правила проезда были подведены под единый стандарт в ноябре 201 года.