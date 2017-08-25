Погода в регионе: тепло не отступит

29 Августа 2017 года, 08:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшее дни регион будет находиться под влиянием восточной, юго-восточной периферии циклона, смещающегося с районов Норвежского моря в Баренцево. В последние дни лета ожидается относительно теплая погода, но с большой вероятностью дождей.

Сегодня по области – переменная облачность, преимущественно без осадков по всей территории. Дожди местами возможны на западе области. Ветер юго-западный, южный умеренный, на крайнем северо-западе сильный. Температура воздуха +12…+17°.

В Мурманске сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-7, в порывах – до 15 м/с. Воздух прогреется до +15°. К ночи увеличивается вероятность дождя.