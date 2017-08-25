Региональное правительство через суд наказало электросетевую компанию

29 Августа 2017 года, 09:15

МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В мае текущего года в ходе проведения контрольно-надзорных действий специалистами комитета по тарифному регулированию Мурманской области был выявлен факт нарушения электросетевой компанией ООО «Сатка Энерго» требований законодательства в области тарифного регулирования.

В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату. При этом информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания, а равно – отсутствие технической возможности к технологическому присоединению потребителей, подлежит размещению законными владельцами объектов электросетевого хозяйства в свободном доступе на своих сайтах в сети Интернет и направляется в комитет по тарифному регулированию Мурманской области. Именно эти требования федерального законодательства не посчитало необходимым исполнить ООО «Сатка Энерго».

Размещение в свободном доступе информации о наличии объема свободной мощности является коммерчески невыгодным для любой электросетевой компании, поскольку те же Правила освобождают потребителей от оплаты. Вместе с тем, нарушение Правил в этой части влечет за собой существенные нарушения прав широкого круга физических и юридических лиц Мурманской области. Например, в случае возникновения аварийных ситуаций в электросетевом хозяйстве Мурманской области отсутствие информации о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения не позволит профильным ведомствам разрешить ситуацию с электроснабжением населенного пункта в максимально короткий срок.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, доказанность вины юридического лица в совершении административного правонарушения, впервые на территории региона назначил ООО «Сатка Энерго» административное наказание, предусмотренное статьей 9.15 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Однако, организация, не согласившись с решением комитета, обжаловала постановление в суде. Сегодня Арбитражный суд Мурманской области после нескольких судебных заседаний, заслушав мнение участников процесса, принял решение в пользу регионального комитета по тарифному регулированию, указав, что вина ООО «Сатка Энерго» в инкриминируемом деянии судом также установлена, а назначенное комитетом наказание полностью соответствует тяжести совершенного проступка.