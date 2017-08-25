Региональное правительство через суд наказало электросетевую компанию

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
1 сентября с букетом от цветочной компании «Мир цветов» 1 сентября с букетом от цветочной компании «Мир цветов»
Geometria приглашает на первый форум выпускников Geometria приглашает на первый форум выпускников
«Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды «Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды
Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника
Почему не стоит откладывать жизнь на потом Почему не стоит откладывать жизнь на потом
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске, возможно, капитально отремонтируют старую двухэтажку
 
 
 
 

Курсы валют 29.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,5314
-0,2485
1 USD
Доллар США
58,5469
-0,6007
1 EUR
Евро
69,8465
0,1470
10 NOK
Норвежских крон
75,4431
0,0065
10 SEK
Шведских крон
73,4084
0,0780
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.1 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ириной Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

S7 Airlines возобновляет лётную программу из Мурманска
25 Августа 2017, 16:15
S7 Airlines возобновляет лётную программу из Мурманска
Полиция Апатитов устанавливает личность выловленного в озере трупа
25 Августа 2017, 15:06
Полиция Апатитов устанавливает личность выловленного в озере трупа
В Мурманской области услуги связи одни из самых доступных по стране
25 Августа 2017, 14:25
В Мурманской области услуги связи одни из самых доступных по стране
Андрей Гурьев: у «ФосАгро» – грандиозные планы на будущее
25 Августа 2017, 10:15
Андрей Гурьев: у «ФосАгро» – грандиозные планы на будущее
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске в заброшенной церкви обнаружен снаряд времен войны
28 Августа 2017, 12:30
МВД предложило новые правила для кругового движения
28 Августа 2017, 17:45
Автобусы и троллейбусы в Мурманске перешли на осеннее расписание
28 Августа 2017, 11:30
Мурманские бассейны готовятся к открытию
28 Августа 2017, 17:30
Рейсы альянса «Нордавиа» и Red Wings вновь выполняются с задержкой
28 Августа 2017, 11:01
За минувшие выходные в Мурманской области зафиксировано восемь ДТП
28 Августа 2017, 13:59
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Региональное правительство через суд наказало электросетевую компанию
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 09:15

Региональное правительство через суд наказало электросетевую компанию


МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В мае текущего года в ходе проведения контрольно-надзорных действий специалистами комитета по тарифному регулированию Мурманской области был выявлен факт нарушения электросетевой компанией ООО «Сатка Энерго» требований законодательства в области тарифного регулирования.

В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату. При этом информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания, а равно – отсутствие технической возможности к технологическому присоединению потребителей, подлежит размещению законными владельцами объектов электросетевого хозяйства в свободном доступе на своих сайтах в сети Интернет и направляется в комитет по тарифному регулированию Мурманской области. Именно эти требования федерального законодательства не посчитало необходимым исполнить ООО «Сатка Энерго».

Размещение в свободном доступе информации о наличии объема свободной мощности является коммерчески невыгодным для любой электросетевой компании, поскольку те же Правила освобождают потребителей от оплаты. Вместе с тем, нарушение Правил в этой части влечет за собой существенные нарушения прав широкого круга физических и юридических лиц Мурманской области. Например, в случае возникновения аварийных ситуаций в электросетевом хозяйстве Мурманской области отсутствие информации о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения не позволит профильным ведомствам разрешить ситуацию с электроснабжением населенного пункта в максимально короткий срок.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, доказанность вины юридического лица в совершении административного правонарушения, впервые на территории региона назначил ООО «Сатка Энерго» административное наказание, предусмотренное статьей 9.15 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Однако, организация, не согласившись с решением комитета, обжаловала постановление в суде. Сегодня Арбитражный суд Мурманской области после нескольких судебных заседаний, заслушав мнение участников процесса, принял решение в пользу регионального комитета по тарифному регулированию, указав, что вина ООО «Сатка Энерго» в инкриминируемом деянии судом также установлена, а назначенное комитетом наказание полностью соответствует тяжести совершенного проступка.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Морпехи на БПК «Вице-адмирал Кулаков» провели учения в Красном море
2.
«Северный флот» разгромил Норникель. В хоккей
3.
Погода в регионе: тепло не отступит
4.
Автомобильные номера стали подделывать для обмана камер
5.
МВД предложило новые правила для кругового движения
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта