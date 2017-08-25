Морпехи на БПК «Вице-адмирал Кулаков» провели учения в Красном море

29 Августа 2017 года, 09:30

КАРСКОЕ МОРЕ/ 29 августа – На борту большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», экипаж которого выполняет задачи дальнего похода в Красном море, состоялось учение по проведению досмотровых операций подозрительного судна группой антитеррористической деятельности.

«Морские пехотинцы отработали посадку в катер и подъем на борт корабля по штормовому трапу в полном боевом снаряжении. Выполнили осмотр корабельных помещений. Провели тренировки по освобождению условно захваченного судна, а также отработали боевое прикрытие действий досмотровой группы с катеров», – сообщил Начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

В настоящее время БПК «Вице-адмирал Кулаков» находится в южной части Красного моря. Накануне он встретился с танкером «Кама». Экипажи провели учение по передаче жидких грузов на ходу кильватерным способом.

За время дальнего похода российский корабль прошел уже более 9500 морских миль. 31 июля моряки вышли из Финского залива, после участия в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошёл в Средиземное море, пополнил запасы топлива, воды и продовольствия на Кипре и 25 августа прошел в Красное море через Суэцкий канал для обеспечения безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива.