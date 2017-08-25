В Кандалакше введён режим ЧС локального характера

КАНДАЛАКША/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Постановлением главы муниципального образования Кандалакшский район в связи с пожаром в жилом доме, произошедшем в минувшие выходные, введён режим чрезвычайной ситуации локального характера.
«Режим чрезвычайной ситуации локального характера введён на территории дома № 22 по улице Пролетарская в Кандалакше», – сообщили «Би-порту» в администрации района.
Напомним, в субботу в Кандалакше сгорел 2-этажный жилой дом. Пострадавших при пожаре не было, жильцы были эвакуированы.