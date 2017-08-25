Молодые люди пытались подкинуть в колонию газовый баллон «с начинкой»

29 Августа 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В ходе отработки оперативной информации сотрудники исправительной колонии №17 на прилегающей к учреждению режимной территории задержали двух подозрительных граждан 1995 и 2000 годов рождения. Молодые люди при себе имели газовый баллон объёмом 20 литров.

Сотрудники оперативного отдела колонии с соблюдением мер безопасности произвели вскрытие баллона. Внутри него были обнаружены 26 мобильных телефонов, 5 модемов, 20 сим-карт, 25 зарядных устройств, 10 аккумуляторных батарей к телефонам, USBпровода, а также различные запчасти к средствам мобильной связи: камеры, динамики, экраны и т.д.

Кроме «мобильной» начинки внутри баллона были спрятаны три пластиковые полуторалитровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Запрещённые предметы и вещества были изъяты. В отношении граждан составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.