В Мурманске продолжают уничтожать «санкционку»

29 Августа 2017 года, 11:45

МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В первом полугодии в Мурманске из незакорного оборота таможеники изъяли и уничтожили около 250 кг товаров из санкционного списка – яблоки, гранаты, томаты, баклажаны производства Польши, Чехии, Турции.

Для выявления товаров из санкционного списка из представителей Мурманской таможни и Управления регионального Россельхознадзора создана мобильная группа, которая проводит рейды. За истекший период проведено восемь таких мероприятий на территории оптовых складов. По результатам рейдов было возбуждено два дела об административных правонарушениях, по которым назначены административные штрафы.

Мурманская таможня напоминает, что с августа 2014 года на территории России применяются отдельные специальные экономические меры в отношении ряда товаров из стран, принявших решение о введении санкций в отношении российских и/или физических лиц или присоединившихся к такому решению.