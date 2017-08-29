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Главная » НОВОСТИ » «МегаФон» приготовил подарки для абонентов — поклонников «Ленинграда»
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 13:01

«МегаФон» приготовил подарки для абонентов — поклонников «Ленинграда»


МУРМАНСК/ 29 августа – В этом году Мурманское отделение «МегаФона» отмечает свое 15-летие. В честь этого события оператор приготовил для самых верных и «самых цифровых» абонентов подарки. Клиенты с 15-летним стажем смогут получить билеты на концерт группировки «Ленинград», а авторы мобильных фото, сделанных на шоу Сергея Шнурова и компании, — призы, главным из которых станет iPhone 7.

В 2017 году «Ленинград» также отмечает юбилей. «МегаФон» выступил официальным проводником федерального тура группировки «20 лет на радость!» и, конечно, с особым вниманием отнесся к концерту, который состоится 3 сентября в Мурманске. Как и на других шоу юбилейного тура, оператор проводит мероприятия по подготовке инфраструктуры: для обеспечения онлайн-видеотрансляции со страницы Сергея Шнурова в Instagram на большом экране за сценой будет организована точка Wi-Fi. Также прямо внутри «Ледового дворца» устанавливается базовая станция, которая обеспечит зрителей надежной голосовой связью и мобильным интернетом 4G. А в честь своего собственного юбилея мурманский «МегаФон» запускает сразу две акции для своих абонентов.

Клиенты, подключившиеся к сети оператора в первые месяцы его работы в Мурманске, получили возможность выиграть бесплатные билеты на концерт «Ленинграда». Абоненты с «максимальным» стажем получили SMS с правилами акции — им было предложено сделать скриншот этого сообщения и выложить его в соцсеть «ВКонтакте» с хештегами #смегафоном15лет и #ВключайсявЛенинград. Двадцать участников акции, которые первыми выложили такие фото, станут счастливыми обладателями билетов на концерт группировки Шнурова.

На самом концерте абонентов «МегаФона» также ждут приятные сюрпризы. Все, кто покажут название оператора на экране своего телефона, получат в подарок браслеты, выпущенные специально к юбилею Мурманского отделения. После этого клиенты оператора смогут принять участие в акции «Самый цифровой абонент». Для этого нужно сделать фото в одной из фотозон «МегаФона», выложить его в любую социальную сеть с хештегом #даёшьинтернет и отправить со своего номера ссылку на данный пост в виде SMS организаторам (тел. +7-921-708-10-88). Сообщения будут приниматься строго до 23:59 4 сентября. Затем среди всех участников акции будут определен обладатель самого большого интернет-трафика за прошедший месяц. «Чемпион» получит в подарок iPhone 7, а еще пять абонентов — футболки с автографом Сергея Шнурова.

«Определение дополнительных победителей будет производиться методом случайного выбора в прямом эфире «Большого радио» 7 сентября в 13:00 с условием обязательного дозвона до абонента. Так что хотите получить уникальные сувениры — будьте готовы ответить на звонок!» — комментирует руководитель по развитию массового рынка Мурманского отделения компании «МегаФон» Наталья Паничева.

Концерт состоится 3 сентября (Ледовый дворец, г.Мурманск).

Мурманское отделение «МегаФон» «ВКонтакте».

Событие.

 

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