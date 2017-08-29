Об экологии в Оленегорске позаботятся сосны

29 Августа 2017 года, 13:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 29 августа – На хвостохранилище «Олкона» работники предприятия высадили четыре тысячи сеянцев сосны. В перспективе они будут выполнять экологическую функцию – снижать пыление при ветрах.

«Двухлетние сеянцы привезли на комбинат сотрудники оленегорского участка лесничества. Посадкой занимались работники горного управления, а также школьники, которые летом трудятся на комбинате», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе предприятия.

Напомним, что в прошлом году сосны уже появились на полигоне Оленегорского карьера, где неплохо прижились. В экологических целях на хвостохранилище «Олкона» также высаживают волоснец песчаный, который сокращает пыление при ветрах. Ранее сообщалось, что финансирование экологической программы «Олкона» в этом году увеличено вдвое.