День отца в России может появиться уже этой осенью

29 Августа 2017 года, 14:36

РОССИЯ/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В России может появиться новый праздник — День отца. Идея об его учреждении обсуждается в администрации президента, рассказали «Известиям» два источника, близких к администрации.

Предложение сделать третье воскресенье октября Днем отца в 2014 году внес на рассмотрение депутат Александр Сидякин («Единая Россия»). Его поддержали в Министерстве труда и социальной защиты и в Союзе женщин России. После парламентских слушаний тема ушла на рассмотрение в администрацию президента. Эксперты полагают, что в стране, где после Великой Отечественной войны выросло поколение без отцов, идея праздника может стать «объединяющей» и «оздоровить общество».

В «Единой России» заявили, что «в целом это предложение заслуживает поддержки в партии». Собеседник напомнил, что в правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей. Одним из примеров реализации этого пункта мог бы стать День отца.

«Идея возникла в 2014 году, когда в странах Западной Европы стал пропагандироваться тренд на родителей без полового разделения. В рамках российской Концепции развития семейной политики до 2025 года, где есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, нашим депутатом было предложено учредить День отца. Предложение поддержал глава Минтруда Максим Топилин», — пояснил собеседник.

Автор идеи депутат Сидякин, возглавляющий всероссийский Союз отцов, заявил, что уже 30 регионов уделяют внимание этой теме: проводятся фестивали и конкурсы, куда дети приходят с отцами. Сама дата, по его словам, выбрана неслучайно — она вписывается в осенние православные праздники, а также предшествует празднованию международного Дня матери (последнее воскресенье ноября).

Собеседник, близкий к администрации, подчеркнул, что «в случае если президент одобрит это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью».