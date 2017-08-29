Антимонопольная служба оштрафовала «МОЭСК» на 100 тысяч рублей

29 Августа 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 29 августа – Мурманское управление Федеральной антимонопольной службы России оштрафовала АО «Мурманская областная электросетевая компания» (АО «МОЭСК») на 100 тысяч рублей за нарушение правил Технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома на территории города Мурманска.

Основанием для привлечения к ответственности стало обращение жителя Мурманска. В заявлении гражданин указал, что Постановлением горадминистрации в прошлом году многодетной семье в общую долевую собственность был предоставлен земельный участок. Для присоединения участка к ЛЭП в АО «МОЭСК» был направлен соответствующий запрос.

В нарушение Правил технологического присоединения, работы по монтажу электросетевого оборудования за пределами границ своего земельного участка АО «МОЭСК» возложило на гражданина.

В ходе рассмотрения заявления, антимонопольный орган счёл действия электросетевой компании неправомерными, и в соответствии с административным Кодексом назначил наказание АО «МОЭСК» в виде штрафа в размере 100 000 рублей.